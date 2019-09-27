Імпічмент Трампу: чи реально відсторонити від посади президента США

Спікер Палати Представників CША Ненсі Пелосі розпочала процедуру імпічменту Трампа. Після цього юридичний комітет збирає докази і виносить на голосування статті обвинувачення – щоб дати хід справі. За початок розслідування мають проголосувати більшість палати – 218 конгресменів. Опоненти Трампа демократи мають достатньо голосів, і хоча за даними The New York Times, 15 демократів досі коливаються, але й без них успіх гарантований.

Далі справа імпічменту переходить до вищої палати – сенату, який фактично стає справжнім судом. Веде процес голова Верховного суду, обвинувачення висувають представники нижньої палати, їм опонує команда захисту президента. На процесі надають докази, допитують свідків. А всі сенатори стають присяжними. Для того щоб відправити президента у відставку, потрібно дві третини палати – 67 сенаторів. Більшість з яких – республіканці, які поки підтримують Трампа. Тому математичним станом на сьогодні імпічмент не пройде.

Трамп виглядає впевнено

Як бізнесмен, він звик виходити сухим з води після гучних звинувачень. Соцопитування показують – його електорату це подобається, а от 55% американців вже хочуть побачити поразку нинішнього очільника Білого Дому. Тож на США чекає політичний серіал в прямому ефірі, із назвою – Чи втримається Трамп?

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Тим більше, що розслідування тривають аж у 5 справах, тому противники Трампа намагаються зробити всі слухання максимально публічними. Якщо стане видно, що Трамп нервує і робить помилки, навіть республіканці готові будуть позбутися токсичного лідера. Щоб на вибори президента наступного року вийти з політично чистим кандидатом.

Білл Клінтон свого часу пережив процедуру імпічменту – коли збрехав під присягою про свій любовний зв’язок із Монікою Левінскі.

Але тоді сенат не набрав достатньо голосів за його відставку. Але якщо звинувачення серйозні, то президенти намагаються не доводити до ганебного рішення, як от Ніксон у 74 році – за скандал із прослуховуванням опонентів сам подав у відставку.

Крісло під лідером найвпливовішої держави планети захиталося через Україну. Трампа запідозрили у тиску на Володимира Зеленського. Мовляв, глава білого дому вимагав від українського президента компромату на свого опонента Байдена і тим самим порушив присягу. Тож, обидва головних кандидати на наступних американських перегонах будуть змушені пояснювати, що їх пов’язує з Україною.

Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Зеленського і Трампа, американський президент просив українського лідера провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.

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