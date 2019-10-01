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Макрон хоче відновити діалог з Росією

Франція готова відновити діалог з Росією, зокрема, вийти на новий етап обговорення формули Штайнмайєра та Мінських домовленостей.

путін і макрон

На осінній сесії в ПАРЄ президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що він зацікавлений у відновленні діалогу з Росією.

– Мінські угоди — все дуже просто. Ми нашу позицію тут не змінили. Бажання і готовність відновити діалог з Росією пов’язані з нашою географією, — сказав політик.

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Він вважає, що не можна вести діалог на основі слабкості.

– У нас скоро буде саміт в Нормандському форматі. Ми б хотіли вийти на новий етап, перше — формула Штайнмайєра і реалізація Мінських домовленостей щодо Донбасу та Криму, – наголосив Макрон.

Нагадаємо, на думку президента Франції Еммануеля Макрона, рішення повернути Росію в ПАРЄ не вказує на те, що у Європі змирилися з тим, що не вдасться вирішити так звані заморожені конфлікти на європейському континенті.

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