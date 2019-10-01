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Повернення Росії в ПАРЄ не свідчить про бажання забути про конфлікти – Макрон

Повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи не свідчить про бажання Європи забути про “заморожені” конфлікти.

Еммануель Макрон

На думку президента Франції Еммануеля Макрона, рішення повернути Росію в ПАРЄ не вказує на те, що у Європі змирилися з тим, що не вдасться вирішити так звані заморожені конфлікти на європейському континенті.

Це рішення абсолютно не послаблює нашу європейську рішучість покласти край “замороженим” конфліктам, – заявив Еммануель Макрон під час виступу в ПАРЄ.

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Президент Франції додав, що під “замороженими” конфліктами має на увазі кризу, пов’язану з Україною, Грузією, Кавказом і Придністров’ям.

Нагадаємо, у червні 2019 року Росія повернулася до роботи в ПАРЄ.

У зв’язку з цим нова українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії асамблеї.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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