Делегація України в ПАРЄ своєю відсутністю на осінній сесії демонструє позицію щодо повернення росіян в асамблею.

Голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько сказала, що відсутність України – це і є демарш.

– Нам потрібно в першу чергу перед французькою стороною (та й перед усіма тими, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ) заявити: необхідно щось змінювати або ми продовжимо саботувати роботу асамблеї, – зазначила Ясько.

Депутат пояснює, що зараз роль і престиж ПАРЄ падають. Наразі Україні потрібно домовитися про зустрічі, але питання щодо формату поки не вирішено.

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Вона розповіла, що президенту Франції Еммануелю Макрону відправлено відповідний лист, який підписали делегації кількох країн.

– Цей лист і є запит про зустріч. У мене вже відбулася зустріч з французьким послом, я передала нашу офіційну позицію. Крім того, у мене буде зустріч з Держсекретарем МЗС Франції, – додала вона.

1 жовтня Макрон виступить на сесії ПАРЄ та відповідатиме на запитання депутатів.

Нагадаємо, що визначено новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.