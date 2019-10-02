Дональд Трамп вважає, що демократи в Палаті представників розгорнули процедуру імпічменту з ціллю зробити путч.

– Чим більше я дізнаюся з кожним днем, тим більше приходжу до висновку, що те, що відбувається, – це не імпічмент, а путч з метою забрати у народу його владу, його голоси, свободу, другу поправку до конституції, релігію, армію, прикордонну стіну і дані Богом права громадянина Сполучених Штатів Америки- написав Трамп.