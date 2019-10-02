Президент США Дональд Трамп назвав ініційовану проти нього процедуру імпічменту спробою путчу.
Дональд Трамп вважає, що демократи в Палаті представників розгорнули процедуру імпічменту з ціллю зробити путч.
– Чим більше я дізнаюся з кожним днем, тим більше приходжу до висновку, що те, що відбувається, – це не імпічмент, а путч з метою забрати у народу його владу, його голоси, свободу, другу поправку до конституції, релігію, армію, прикордонну стіну і дані Богом права громадянина Сполучених Штатів Америки- написав Трамп.
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As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019
Нагадаємо, спікер Конгресу США Ненсі Пелосі в телезверненні заявила про початок процедури імпічменту Трампу.