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Трамп звинуватив демократів у спробі путчу

Президент США Дональд Трамп назвав ініційовану проти нього процедуру імпічменту спробою путчу.

Трамп звинуватив демократів у спробі путчу

Дональд Трамп вважає, що демократи в Палаті представників розгорнули процедуру імпічменту з ціллю зробити путч.

– Чим більше я дізнаюся з кожним днем, тим більше приходжу до висновку, що те, що відбувається, – це не імпічмент, а путч з метою забрати у народу його владу, його голоси, свободу, другу поправку до конституції, релігію, армію, прикордонну стіну і дані Богом права громадянина Сполучених Штатів Америки- написав Трамп.

Читайте: Імпічмент Трампу: чи реально відсторонити від посади президента США

Нагадаємо, спікер Конгресу США Ненсі Пелосі в телезверненні заявила про початок процедури імпічменту  Трампу.

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