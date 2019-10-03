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МЗС Франції вітає формулу Штайнмаєра

Міністерство закордонних справ Франції вітає узгодження формули Штайнмаєра на переговорах у Мінську.

МЗС Франції вітає формулу Штайнмаєра

У заяві на сайті МЗС Франції вказано, що МЗС Франції розцінює досягнення угоди як прогрес в ситуації на Донбасі.

Офіційний представник міністерства назвав це прогресом у реалізації Мінських угод, а атмосферу переговорів з участю Росії, України та ОБСЄ – конструктивною.

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– Умови для вступу в силу майбутнього статусу Донецької та Луганської областей були уточнені, і виведення озброєних сил з трьох районів було узгоджено сторонами.

Франція вітає ці досягнення, яким сприяли інтенсивні переговори, проведені в нормандському форматі між Францією, Німеччиною, Україною і Росією, – йдеться в заяві МЗС.

За словами представника, в даний час склалися умови для майбутнього проведення в Парижі зустрічі глав держав та урядів у нормандському форматі.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра.

За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.

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