МЗС Росії прокоментувало узгодження контактною групою формули Штайнмаєра.

У МЗС Росії сподіваються, що підписання формули Штайнмаєра, яка передбачає механізм введення особливого статусу Донбасу, створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації Мінських домовленостей.

Голова МЗС Німеччини також схвалив узгодження формули. Він заявив, що такий прогрес відчиняє двері до саміту нормандського формату.

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Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила і підписала формулу Штайнмаєра.

За словами президента Володимира Зеленського, її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.