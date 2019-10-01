Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надіслала відповідь Мартіну Сайдіку щодо погодження формули Штайнмаєра.

Спеціальному представникові голови ОБСЄ у складі ТКГ Мартіну Сайдіку повідомили про те, що Україна погоджує текст формули Штайнмаєра.

Про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, формулу Штайнмаєра імплементують в закон про окремий статус Донецької та Луганської областей.

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– Формула Штайнмаєра повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає, – сказав президент.

До слова, під час засідання ТКГ у Мінську домовилися про початок відводу військ в Петрівському і Золотому.