Сенатор Ангус Кінг стверджує, що у стенограмі розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським не вистачає частини тексту.

Член Сенату США Ангус Кінг в інтервʼю для американських медіа зазначив, що телефонна розмова президентів тривала 30 хв, а наданий Білим домом текст передає лише його третину.

– Днями двоє співробітників мого офісу прочитали текст уголос. І ми підрахували. Вони читали текст у звичайному темпі. У них пішло на це 10 хв 40 с.

Телефонний дзвінок тривав 30 хв. Тепер ми не знаємо, чого не вистачає, — прокоментував Кінг.