PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У стенограмі розмови Трампа і Зеленського бракує частини тексту – сенатор

Сенатор Ангус Кінг стверджує, що у стенограмі розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським не вистачає частини тексту.

трамп зеленський

Член Сенату США Ангус Кінг в інтервʼю для американських медіа зазначив, що телефонна розмова президентів тривала 30 хв, а наданий Білим домом текст передає лише його третину.

– Днями двоє співробітників мого офісу прочитали текст уголос. І ми підрахували. Вони читали текст у звичайному темпі. У них пішло на це 10 хв 40 с.

Телефонний дзвінок тривав 30 хв. Тепер ми не знаємо, чого не вистачає, — прокоментував Кінг.

Читайте: Стенограма розмови Зеленського і Трампа: 5 головних тем

Кінг припустив, що якийсь час міг зайняти переклад, якщо під час розмови двох президентів були залучені перекладачі, але така різниця в тривалості розмови може стати приводом для додаткового розслідування.

Нагадаємо, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Факти ICTV пропонують повний переклад розшифровки переговорів.

Джерело: Newsweek

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вражаюча корупція: Трамп пояснив, чому затримав військову допомогу Україні
Вражаюча корупція: Трамп пояснив, чому затримав військову допомогу Україні
Трамп звинуватив демократів у спробі путчу
Трамп звинуватив демократів у спробі путчу
Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів
Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів
Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови
Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови
У Кремлі готові показати стенограму переговорів Путіна з Трампом
У Кремлі готові показати стенограму переговорів Путіна з Трампом
Розмова з Зеленським: Трамп хоче зустрічі з інформатором, який подав скаргу
Розмова з Зеленським: Трамп хоче зустрічі з інформатором, який подав скаргу
Через скандал з Трампом Україна може втратити міжнародну підтримку – Forbes
Через скандал з Трампом Україна може втратити міжнародну підтримку – Forbes
Засекречені стенограми: як розмова Трампа із Зеленським змінила хід історії в США
Засекречені стенограми: як розмова Трампа із Зеленським змінила хід історії в США
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка