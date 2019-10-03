Сенатор Ангус Кінг стверджує, що у стенограмі розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським не вистачає частини тексту.
Член Сенату США Ангус Кінг в інтервʼю для американських медіа зазначив, що телефонна розмова президентів тривала 30 хв, а наданий Білим домом текст передає лише його третину.
– Днями двоє співробітників мого офісу прочитали текст уголос. І ми підрахували. Вони читали текст у звичайному темпі. У них пішло на це 10 хв 40 с.
Телефонний дзвінок тривав 30 хв. Тепер ми не знаємо, чого не вистачає, — прокоментував Кінг.
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Кінг припустив, що якийсь час міг зайняти переклад, якщо під час розмови двох президентів були залучені перекладачі, але така різниця в тривалості розмови може стати приводом для додаткового розслідування.
Нагадаємо, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Факти ICTV пропонують повний переклад розшифровки переговорів.
Джерело: Newsweek