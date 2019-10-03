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ЗМІ назвали ще одного свідка розмови Трампа і Зеленського

Американське видання повідомило ім’я ще одного свідка телефонної розмови президента США Донадьда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

ЗМІ назвали ще одного свідка розмови Трампа і Зеленського

Один з головних радників віце-президента США Майка Пенса з національної безпеки Кіт Келлог був присутній під час телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Тому віце-президент повинен був мати доступ до стенограми протягом декількох годин.

За словами анонімних джерел, Кіт Келлог не побачив у розмові чогось незвичайного. Тому нічого не повідомив Пенсу.

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Наразі незрозуміло, чи мав можливість віце-президент ознайомитися зі змістом розмови.

Чиновники з оточення Майка Пенса наполягають, що він не знав про спроби Трампа переконати Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Хантера Байдена.

До слова, раніше стало відомо, що серед чиновників адміністрації, які слухали телефонний дзвінок 25 липня, був держсекретар США Майк Помпео.

Нагадаємо, сенатор США заявив про те, що у  стенограмі розмови Трампа і Зеленського бракує частини тексту.

Джерело: The Washington Post

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