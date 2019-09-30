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Факти / Україна

Зеленський розповів, чи оприлюднить Україна стенограму розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чи буде Україна публікувати стенограму його розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський

Президент України підкреслив, що у нього було дві розмови з президентом США Дональдом Трампом. Перша відбулася після перемоги на виборах президента України, друга – 25 липня.

На питання журналістів під час навчань МВС у Київській області, чи буде Україна публікувати зі свого боку стенограму його розмови з Трампом, Зеленський відповів:

– Мені здається, ми з вами знаходимося на високому рівні, на якому цього не потрібно робити. До президентства я ніколи не був дипломатом, але таких розмов у мене вже було багато, і буде ще багато, і є деякі тонкощі, деякі речі, які, на мою думку, неправильно навіть оприлюднити. Але ви бачите, секретів немає, ну опублікували – і опублікували, це їхня справа, – каже президент.

Читайте: Стенограма розмови Зеленського і Трампа: 5 головних тем

На питання про справу Burisma, до якої був причетний Хантер Байден, Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи будуть розслідувати всі важливі справи, але не по чиїйсь команді.

– Я можу це ще раз повторити. Розумію, що це сьогодні у ЗМІ така “інформаційна бомба”, але хочу всім нагадати, що у нас багато важливих кримінальних справ, як всередині країни, так і міжнародних. Я вже говорив, що ми відкриті, готові розслідувати. І я тут ні до чого. Наші правоохоронні органи готові розслідувати будь-яку справу, якщо там порушувався закон, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Факти ICTV пропонують повний переклад розшифровки переговорів.

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