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Імпічмент Трампу: Білий дім звернеться до Палати представників з вимогою

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Білий дім направить спікеру Палати представників США лист з вимогою провести голосування з питання про процедуру імпічменту.

Імпічмент Трампу: Білий дім звернеться до Палати представників з вимогою

За словами Дональда Трампа, юристи Білого дому ухвалять рішення, чи повинна адміністрація підкорятися повісткам Палати представників в межах процедури імпічменту.

Він не планує пов’язувати підписання торговельної угоди між США і Китаєм з можливим проведенням там  розслідування щодо колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера.

Читайте: Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови

До слова,  Дональд Трамп також заявив, що Китай повинен провести розслідування щодо Байдена і його сина.

Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив демократів у спробі путчу.

Джерело: ТАСС

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