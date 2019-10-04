Президент США Дональд Трамп повідомив, що Білий дім направить спікеру Палати представників США лист з вимогою провести голосування з питання про процедуру імпічменту.

За словами Дональда Трампа, юристи Білого дому ухвалять рішення, чи повинна адміністрація підкорятися повісткам Палати представників в межах процедури імпічменту.

Він не планує пов’язувати підписання торговельної угоди між США і Китаєм з можливим проведенням там розслідування щодо колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера.

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До слова, Дональд Трамп також заявив, що Китай повинен провести розслідування щодо Байдена і його сина.

Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив демократів у спробі путчу.