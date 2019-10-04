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Свідчив 9 годин: про що Волкер говорив у Конгресі

Курт Волкер більше дев’яти годин давав свідчення у справі про тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Свідчив 9 годин: про що Волкер говорив у Конгресі

Екс-спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення перед трьома комітетами,  які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Волкер розповів, що Київ не раз звертався до нього з питаннями щодо того, чому США блокують допомогу на оборону, але сам спецпредставник не міг пояснити, чому це відбувається.

Також екс-спецпред США  заявив, що просив українське керівництво не втручатись у внутрішню політику США.

Читайте: ЗМІ назвали ще одного свідка розмови Трампа і Зеленського

Окрім того, Волкер розповів, що висловлював занепокоєння адвокатові Трампа Руді Джуліані щодо використання екс-генпрокурора України Юрія Луценка в якості джерела інформації для розслідування щодо Джо Байдена та інших справ.

Зазначимо, що конгресмени опитували Волкера за закритими дверима більше дев’яти годин.

Нагадаємо, сенатор США заявив про те, що у  стенограмі розмови Трампа і Зеленського бракує частини тексту.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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