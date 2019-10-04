Курт Волкер більше дев’яти годин давав свідчення у справі про тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.
Екс-спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського.
Волкер розповів, що Київ не раз звертався до нього з питаннями щодо того, чому США блокують допомогу на оборону, але сам спецпредставник не міг пояснити, чому це відбувається.
Також екс-спецпред США заявив, що просив українське керівництво не втручатись у внутрішню політику США.
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Окрім того, Волкер розповів, що висловлював занепокоєння адвокатові Трампа Руді Джуліані щодо використання екс-генпрокурора України Юрія Луценка в якості джерела інформації для розслідування щодо Джо Байдена та інших справ.
Зазначимо, що конгресмени опитували Волкера за закритими дверима більше дев’яти годин.
Нагадаємо, сенатор США заявив про те, що у стенограмі розмови Трампа і Зеленського бракує частини тексту.