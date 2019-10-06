У Саудівській Аравії дозволили неодруженим іноземним парам знімати один номер в готелі.

Влада Саудівської Аравії змінила законодавство для розвитку туризму і дозволила неодруженим іноземним парам знімати один готельний номер.

Раніше пари повинні були довести, що вони перебувають у шлюбі.

Також уряд дозволив жінкам залишатися на ніч в готелі одним. Це правило поширюється і на громадянок Саудівської Аравії.

Читайте: У Саудівській Аравії дозволили жінкам подорожувати самостійно

До слова, місцевим парам, як і раніше, потрібно надати документи про шлюб, щоб зняти номер разом.

У нових правилах йдеться, що жінки з інших країн не повинні повністю прикриватися, але одягатися скромно. Алкоголь залишається під забороною.

Нагадаємо, 27 вересня Саудівська Аравія вперше вирішила видавати туристичні візи для 49 країни світу, в тому числі і Україна.