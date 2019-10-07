PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Україна і США можуть створити слідчий комітет щодо справи Байдена – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США і Україна можуть стоворити спільний комітет для розслідування у справі Байдена.

володимир зеленський

Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами зазначив, що в телефонній розмові з Дональдом Трампом не побачив у словах американського лідера жодного тиску.

Він повідомив, якщо прокурори США захочуть допомогти у проведенні розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера, то Україна може погодитися на це, створивши спільний комітет.

Читайте: Імпічмент Трампу: Білий дім звернеться до Палати представників з вимогою

Володимир Зеленський також додав, що проведення розслідування повинне ґрунтуватися на міжнародному праві у відповідності з внутрішнім законодавством України.

Нагадаємо, телефонна розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбулася в липні 2019 року.

Нещодавно Білий дім оприлюднив стенограму розмови лідерів двох країн.

Джерело: Kyodo

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Другий свідок розмови Трампа з Зеленським дав показання
Другий свідок розмови Трампа з Зеленським дав показання
Трамп не висував вимоги в обмін на зустріч – Зеленський
Трамп не висував вимоги в обмін на зустріч – Зеленський
Віза США
США не дозволятиме в’їзд іммігрантам без медичного страхування
Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ
Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ
володимир зеленський
Розведення військ і безпека на Донбасі – Зеленський провів зустріч з силовиками
Володимир Зеленський
Після звернення Зеленського НАБУ зареєструвало понад 1,7 тис. справ
Імпічмент Трампу: Білий дім звернеться до Палати представників з вимогою
Імпічмент Трампу: Білий дім звернеться до Палати представників з вимогою
Олімпійські ігри
Можемо поборотися: Лукашенко про Олімпійські ігри в Україні та Білорусі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка