Президент Володимир Зеленський повідомив, що США і Україна можуть стоворити спільний комітет для розслідування у справі Байдена.

Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами зазначив, що в телефонній розмові з Дональдом Трампом не побачив у словах американського лідера жодного тиску.

Він повідомив, якщо прокурори США захочуть допомогти у проведенні розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера, то Україна може погодитися на це, створивши спільний комітет.

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Володимир Зеленський також додав, що проведення розслідування повинне ґрунтуватися на міжнародному праві у відповідності з внутрішнім законодавством України.

Нагадаємо, телефонна розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбулася в липні 2019 року.

Нещодавно Білий дім оприлюднив стенограму розмови лідерів двох країн.

Джерело: Kyodo