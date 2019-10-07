Президент Володимир Зеленський повідомив, що США і Україна можуть стоворити спільний комітет для розслідування у справі Байдена.
Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами зазначив, що в телефонній розмові з Дональдом Трампом не побачив у словах американського лідера жодного тиску.
Він повідомив, якщо прокурори США захочуть допомогти у проведенні розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера, то Україна може погодитися на це, створивши спільний комітет.
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Володимир Зеленський також додав, що проведення розслідування повинне ґрунтуватися на міжнародному праві у відповідності з внутрішнім законодавством України.
Нагадаємо, телефонна розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбулася в липні 2019 року.
Нещодавно Білий дім оприлюднив стенограму розмови лідерів двох країн.
Джерело: Kyodo