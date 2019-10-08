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Імпічмент Трампа: Пентагон зобов’язали надати документи про затримання допомоги України

В рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа від Пентагону вимагають надати документи, які пов’язані із затриманням військової допомоги Україні.

Пентагон

Главі Пентагону Марку Есперу та виконувачу обов’язків директора бюджетного офісу Білого дому Расселу Воуту видали повістки у рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

До 15 жовтня вони мають надати документи, які пов’язані із рішенням Трампа про затримання військової допомоги для України.

Таким чином хочуть вивчити рішення Білого дому, а також встановити послідовність подій і причин, які привели до нього.

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Повістки у справі про імпічмент також отримали й інші посадові особи адміністрації президента США.

До слова, Дональд Трамп запропонував почати процедуру імпічменту проти спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Джерело: MSNBC

Фото: Dreamstime

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