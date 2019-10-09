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Нобелівську премію з хімії вручили за розробку літій-іонних батарей

У 2019 Нобелівська премія з хімії дісталася Джону Гуденафу, Стенлі Віттінгему і Акірі Йошино.

Нобелівська премія

Цього року Нобелівська премія з хімії дісталася за розробку літій-іонних батарей.

Приз між собою розділять Джон Гуденаф, Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино.

Літій-іонні батареї сьогодні використовують у повсякденному житті жителі всього світу. Вони живлять портативні гаджети, завдяки яким ми можемо спілкуватися один з одним, працювати, навчатися і багато іншого.

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Завдяки цим батареям також змогли створити електрокари, які здатні проїжджати значну відстань на одному заряді.

Крім того, літій-іонні батареї можуть зберігати енергію з джерел, що відновлюються.

До слова, у 2019 році Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених за внесок у розуміння еволюції всесвіту.

Джерело: Nobel Prize

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