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Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження адаптації клітин

Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження клітинного дихання.

Нобелівську премію з медицини присудили за дослідження адаптації клітин

7 жовтня група вчених отримала Нобелівську премію з медицини та фізіології за дослідження пристосування клітин до наявності кисню.

Нобелівську премію в галузі фізіології або медицини за 2019 рік отримали Вільям Тейлін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенс.

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Нагороджена робота розкриває молекулярні механізми, які лежать в основі того, як клітини реагують на зміни в кількості О2.

Нагорода присуджена їм за дослідження того, як клітини відчувають і адаптуються до доступності кисню. Сума Нобелівської премії цього року становить $1,1 млн.

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