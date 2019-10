7 жовтня група вчених отримала Нобелівську премію з медицини та фізіології за дослідження пристосування клітин до наявності кисню.

Нобелівську премію в галузі фізіології або медицини за 2019 рік отримали Вільям Тейлін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенс.

Нагороджена робота розкриває молекулярні механізми, які лежать в основі того, як клітини реагують на зміни в кількості О2.

Нагорода присуджена їм за дослідження того, як клітини відчувають і адаптуються до доступності кисню. Сума Нобелівської премії цього року становить $1,1 млн.

2019 Medicine Laureates William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza have identified molecular machinery that regulates the activity of genes in response to varying levels of oxygen.#NobelPrize pic.twitter.com/LiExfH74rh

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 жовтня 2019 р.