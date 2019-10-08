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Нобелівську премію з фізики присудили за роботи в галузі астрономії та астрофізики

Нобелівську премію з фізики в 2019 році присудили Джеймсу Піблзу, Мішелю Майору і Дідьє Келозу за їхні роботи в галузі астрофізики та астрономії.

Нобелівська премія

У 2019 році Нобелівську премію з фізики вирішили розділити на дві половини, одну з яких отримає  Джеймс Піблз, а іншу – Мішель Майор і Дідьє Келоз.

Піблз провів теоретичні дослідження у фізичній космології, а Майор і Келоз відкрили екзопланету, яка обертається навколо зірки сонячного типу.

Усі науковці зробили значний внесок у розуміння еволюції всесвіту, а також місця нашої планети у космосі.

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Між трьома дослідниками розділять 9 млн шведських крон (приблизно 22,6 млн грн).

До слова, Нобелівську премію з медицини отримали Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенца.

Джерело: Nobel Prize

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