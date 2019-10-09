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Факти / Світ

Війська Туреччини увійшли до Сирії

Туреччина почала перекидання військ на територію Сирії.

Сирія

Війська Туреччини увійшли на територію Сирії.

9 жовтня вранці велика передова група турецьких сил увійшла до Сирії. Це сталося недалеко від сирійських міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн у межах підготовки до ширшого наступу.

Читайте: Військові США у Сирії змінили позиції, щоб не заважати Туреччині

Завдання турецьких військових — змусити курдські збройні загони відійти від кордону. Інші подробиці не розкриваються.

Джерело: Bloomberg

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