Туреччина почала перекидання військ на територію Сирії.

Війська Туреччини увійшли на територію Сирії.

9 жовтня вранці велика передова група турецьких сил увійшла до Сирії. Це сталося недалеко від сирійських міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн у межах підготовки до ширшого наступу.

Читайте: Військові США у Сирії змінили позиції, щоб не заважати Туреччині

Завдання турецьких військових — змусити курдські збройні загони відійти від кордону. Інші подробиці не розкриваються.