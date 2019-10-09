Дональд Трамп прийняв рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.

Американські війська провели передислокацію на півночі Сирії, однак не змінювали чисельність своїх угрупувань.

Такий наказ віддав президент США Дональд Трамп після консультацій з головою Пентагону Марком Есперо і головою Об’єднаного комітету начальників штабів ВС США Марком Міллі.

У Пентагоні пояснюють, що США перемістили свої війська, щоб вони “не опинилися на шляху можливого турецького вторгнення”.

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– На жаль, Туреччина вирішила діяти самостійно, – заявили у відомстві та додали, що кращим варіантом для вирішення проблеми безпеки на півночі Сирії досі вважають створення зони безпеки за участю США і Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про плани щодо проведення нової антитерористичної операції в районі Сирії, який контролюють курди.