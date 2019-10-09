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Військові США у Сирії змінили позиції, щоб не заважати Туреччині

Дональд Трамп прийняв рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.

Військові США у Сирії змінили позиції, щоб не заважати Туреччині

Американські війська провели передислокацію на півночі Сирії, однак не змінювали чисельність своїх угрупувань.

Такий наказ віддав президент США Дональд Трамп після консультацій з головою Пентагону Марком Есперо і головою Об’єднаного комітету начальників штабів ВС США Марком Міллі.

У Пентагоні пояснюють, що США перемістили свої війська, щоб вони “не опинилися на шляху можливого турецького вторгнення”.

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– На жаль, Туреччина вирішила діяти самостійно, – заявили у відомстві та додали, що кращим варіантом для вирішення проблеми безпеки на півночі Сирії досі вважають створення зони безпеки за участю США і Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про плани щодо проведення нової антитерористичної операції в районі Сирії, який контролюють курди.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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