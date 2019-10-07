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Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки

Дональд Трамп застеріг Туреччину від “заборонених” дій в Сирії після виведення військ США.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині крахом економіки у разі, якщо країна вчинить “заборонені” дії в Сирії після виведення американських військ.

За словами Трампа, Туреччина і європейські країни повинні стежити за захопленими бійцями ІДІЛ та їхніми сім’ями.

– Якщо Туреччина зробить щось, що я вважатиму неприпустимим, я повністю знищу економіку Туреччини. США зробили набагато більше, ніж будь-хто міг очікувати, включаючи захоплення 100% Халіфату ІДІЛ. Настав час для інших у цьому регіоні, що володіють величезним багатством, захистити свою територію, – написав Трамп.

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про плани щодо проведення нової антитерористичної операції в районі Сирії, який контролюють курди.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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