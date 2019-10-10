Туреччина продовжує відтісняти курдських бійців, яких вважає терористами, від свого кордону.

У рамках військової операції в Сирії командос Туреччини продовжив просування вглиб північного сходу Сирії.

За даними Міністерства оборони Туреччини, війська просуваються у райони на схід від річки Євфрат на півночі Сирії.

Турецькі військові відзвітували про обстріл 181 об’єкта курдських бійців у сирійських прикордонних районах, як з повітря, так і за допомогою артилерії.

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Солдатам була поставлена мета – створити коридор безпеки, відтіснивши курдських бійців від кордону з Туреччиною, яких Анкара вважає терористами.

Нагадаємо, війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.