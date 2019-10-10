PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Війська Туреччини продовжують пробивати коридор вглиб Сирії

Туреччина продовжує відтісняти курдських бійців, яких вважає терористами, від свого кордону.

Війська Туреччини продовжують пробивати коридор вглиб Сирії

У рамках військової операції в Сирії командос Туреччини продовжив просування вглиб північного сходу Сирії.

За даними Міністерства оборони Туреччини, війська просуваються у райони на схід від річки Євфрат на півночі Сирії.

Турецькі військові відзвітували про обстріл 181 об’єкта курдських бійців у сирійських прикордонних районах, як з повітря, так і за допомогою артилерії.

Читайте: Масштабне бомбардування Сирії. Туреччина розпочала військову операцію проти курдів

Солдатам була поставлена мета – створити коридор безпеки, відтіснивши курдських бійців від кордону з Туреччиною, яких Анкара вважає терористами.

Нагадаємо, війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Масштабне бомбардування Сирії. Туреччина розпочала військову операцію проти курдів
Масштабне бомбардування Сирії. Туреччина розпочала військову операцію проти курдів
Сирія
Війська Туреччини увійшли до Сирії
Військові США у Сирії змінили позиції, щоб не заважати Туреччині
Військові США у Сирії змінили позиції, щоб не заважати Туреччині
Фанаты Боруссии Менхенгладбах
Турецька поліція змусила німецьких фанатів здати символіку з хрестами
Туристичний сезон 2019: підводимо підсумки та робимо прогнози
Туристичний сезон 2019: підводимо підсумки та робимо прогнози
Землетрус у Стамбулі – десятки постраждалих і сотні пошкоджених будівель
Землетрус у Стамбулі – десятки постраждалих і сотні пошкоджених будівель
Росія заявила, що війна в Сирії вже закінчена
Росія заявила, що війна в Сирії вже закінчена
На півдні Туреччини стався землетрус
На півдні Туреччини стався землетрус
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка