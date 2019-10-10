Масштабне бомбардування Сирії. Туреччина розпочала військову операцію проти курдів

Турецькі війська почали масштабну операцію в Сирії. Воюють з курдами, Анкара вважає їх близькими до турецьких курдських повстанців та сепаратистів. З ними Туреччина веде боротьбу вже понад 30 років.

Тим часом сирійські курди були основними союзниками західної коаліції, зокрема США. Бомбардування зчинили паніку серед цивільних, із району бойових дій тікають біженці.

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Турецький президент запевняє, що цивільному населенню нічого не загрожує, каже, що воюватимуть лише проти терористів.

Анкара вимагала створити безпечну зону від США, але тепер взялася робити це власними силами. Ердоган розраховує розчистити Сирійську територію вглиб на 300 км, аби поселити там 2 млн сирійських біженців, які нині знайшли прихисток на Турецькій території.

Якщо не вийде, то Анкара погрожує відкрити кордони і випустити цих людей в ЄС. Відтак військова операція Туреччини в Сирії з політичної точки зору не вигідна ні США ні ЄС ні Росії.

З ініціативи європейських країн Рада Безпеки ООН проведе 10 жовтня екстрене засідання. Турецького президента Реджепа Ердоґана закликають припинити військову операцію.

Білий дім оприлюднив заяву, в який назвав турецьку операцію в Сирії поганою ідеєю й закликав Анкару згорнути її. А сенатори пропонують запровадити санкції проти президента Туреччини. Відреагували й в НАТО – там також закликають до стриманості.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки.

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