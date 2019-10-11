У НАТО закликають Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина має проявляти велику стриманість і відповідальність під час військової операції у Сирії.

За його словами, наразі потрібно уникати будь-яких дій, які б могли призвести до дестабілізації та ескалації ситуації у регіоні.

– Тоді, як Туреччина має правомірні занепокоєння у сфері безпеки, я очікую, що вона діятиме стримано… Ми маємо спільного ворога – Ісламську державу, – сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО додав, що не можна наражати на небезпеку мільйони людей на територіях, які вдалося звільнити завдяки спільним зусиллям глобальної коаліції.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня.

Джерело: НАТО