PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Військова операція Туреччини у Сирії: з’явилася реакція НАТО

У НАТО закликають Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина має проявляти велику стриманість і відповідальність під час військової операції у Сирії.

За його словами, наразі потрібно уникати будь-яких дій, які б могли призвести до дестабілізації та ескалації ситуації у регіоні.

– Тоді, як Туреччина має правомірні занепокоєння у сфері безпеки, я очікую, що вона діятиме стримано… Ми маємо спільного ворога – Ісламську державу, – сказав Столтенберг.

Читайте: Війська Туреччини продовжують пробивати коридор вглиб Сирії

Генсек НАТО додав, що не можна наражати на небезпеку мільйони людей на територіях, які вдалося звільнити завдяки спільним зусиллям глобальної коаліції.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня.

Джерело: НАТО

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Війська Туреччини продовжують пробивати коридор вглиб Сирії
Війська Туреччини продовжують пробивати коридор вглиб Сирії
Масштабне бомбардування Сирії. Туреччина розпочала військову операцію проти курдів
Масштабне бомбардування Сирії. Туреччина розпочала військову операцію проти курдів
Сирія
Війська Туреччини увійшли до Сирії
Керівництво НАТО відвідає Україну в жовтні – дата
Керівництво НАТО відвідає Україну в жовтні – дата
Фанаты Боруссии Менхенгладбах
Турецька поліція змусила німецьких фанатів здати символіку з хрестами
НАТО чи ні? Лікнеп для спікерів президента
НАТО чи ні? Лікнеп для спікерів президента
Туристичний сезон 2019: підводимо підсумки та робимо прогнози
Туристичний сезон 2019: підводимо підсумки та робимо прогнози
Землетрус у Стамбулі – десятки постраждалих і сотні пошкоджених будівель
Землетрус у Стамбулі – десятки постраждалих і сотні пошкоджених будівель
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка