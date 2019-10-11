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Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі – Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі.

Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі – Путін

На думку Володимира Путіна, для того, щоб відбулося розведення сил на Донбасі та врегулювання ситуації, влада України повинна проявити політичну волю.

Домовилися про розведення сил, але ніяк президент не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки. Під’їхали туди націоналістичні військові формування та публічно заявили: Якщо армія піде з цих позицій, ми тоді станемо. Армія не йде, – сказав Путін на розширеному засіданні Ради глав держав СНД.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону повідомив, що розведення сил є обов’язковою умовою для проведення зустрічі в нормандському форматі.

Якщо воно не відбудеться, то не буде і зустрічі нормандської четвірки.

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Володимир Путін також додав, що представники невизнаних “ЛНР” і “ДНР” двічі або тричі давали сигнал про те, що вони готові до розведення. Але, за їхніми словами, від української сторони немає жодної відповіді.

До слова, розведення сил на Донбасі планувалося ще на 7 жовтня. Але його відклали через ворожі обстріли бойовиків.

Так, 10 жовтня вони знову обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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