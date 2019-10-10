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Факти / Україна

Бойовики знову обстріляли Золоте, де планувалося розведення сил

Порушуючи Мінські угоди, ворог знову спеціально обстріляв ділянку розведення сил у районі Золотого.

Бойовики знову обстріляли Золоте, де планувалося розведення сил

9 жовтня бойовики обстріляли ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте.

Тут ворог п’ять разів відкривав вогонь із мінометів калібру 82-мм. Також противник застосовував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, повідомив прес-центр штабу ООС.

Загалом у середу і ніч четверга бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

У різних районах бойовики обстрілювали позиції українських бійців із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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