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Факти / Україна

Під час розведення сил у сіру зону можуть відійти підконтрольні Києву пункти – Бондар

Сіра зона може розширитися територіями, з яких відійдуть Збройні сили України та бойовики, розповів заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар.

Під час розведення сил у сіру зону можуть відійти підконтрольні Києву пункти – Бондар

Під час розведення сил на Донбасі сіра зона може розширитися підконтрольними Києву територіями. Так само в сіру зону можуть відійти населені пункти, які зараз контролює ворог.

Так прокоментував заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар інформацію про те, що один із варіантів розведення сил передбачає, що сірою зоною стануть Широкине, Піски, Гранітне та інші підконтрольні Києву населені пункти.

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Згідно з цим же варіантом, у демілітаризовану зону увійдуть Опитне, Світлодарськ, Кримське, Павлопіль, Катеринівка, Луганське, а частково демілітаризованими будуть Талаківка і Бердянське.

– Але ми повинні зауважити, що і противник також відходитиме з Ясинуватої, частково з Донецька, з Сокільників, – підкреслив він.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що в результаті розведення сил українські війська відійдуть на позиції, які займали у 2016 році.

Джерело: Радіо Свобода

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