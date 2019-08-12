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Факти / Світ

Тайфун у Китаї забрав життя більше 40 людей

На сході Китаю в результаті тайфуну Лекіма загинули вже 44 людини, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Тайфун у Китаї забрав життя більше 40 людей

Внаслідок тайфуну в Китаї загинули 44 людини.

За даними метеорологів, швидкість вітру в провінції Чжецзян досягала 187 км/год.

Найбільше лиха сталося у районах Чжецзян, Шанхая, провінції Цзянсу було евакуйовано більше 1 млн осіб. Ще понад 180 тис. вивезені в Шаньдуні.

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Економічна шкода від природного катаклізму вже становить 18 млрд юанів ($2,55 млрд).

Більшість смертей стало наслідком прориву дамби в провінції через проливні дощі.

Нагадаємо, у місті Дейтон, штат Огайо невідомий відкрив вогонь по людям, у результаті чого загинули 9 осіб, ще близько 16 отримали поранення.

Джерело: CGTN

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