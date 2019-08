Внаслідок тайфуну в Китаї загинули 44 людини.

За даними метеорологів, швидкість вітру в провінції Чжецзян досягала 187 км/год.

Найбільше лиха сталося у районах Чжецзян, Шанхая, провінції Цзянсу було евакуйовано більше 1 млн осіб. Ще понад 180 тис. вивезені в Шаньдуні.

Економічна шкода від природного катаклізму вже становить 18 млрд юанів ($2,55 млрд).

