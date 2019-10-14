У ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про стан реформ.

Віце-президент Європейської комісії Федеріка Могеріні повідомила, що сьогодні дуже важливо зберігати увагу Європейського Союзу і міжнародної спільноти щодо України.

Вона також додала, що Євросоюз найбільше підтримує реформи в Україні, а також її територіальну цілісність і суверенітет.

Тому глави МЗС країн-членів ЄС хочуть почути від глави МЗС України Вадима Пристайка про плани нового уряду щодо проведення реформ.

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До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко вже прибув до Люксембургу.

Там він зустрінеться з міністрами закордонних справ ЄС.

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко анонсував зустріч у нормандському форматі.

Фото: Вадим Пристайко