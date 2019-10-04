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Пристайко анонсував зустріч у нормандському форматі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував зустріч нормандської четвірки.

вадим пристайко

Голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що наприкінці жовтня відбудеться зустріч у нормандському форматі.

– Ми сподіваємося, що в кінці жовтня буде нормандський формат, – сказав Пристайко.

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Він додав, що до цього часу має буде підготовлена українська формула миру, яка передбачає деокупацію, демілітарізацію, а після цього забезпечення виборів за українським законодавством.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт нормандської четвірки пройде в Парижі.

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