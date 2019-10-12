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Факти / Україна / Політика

США не шантажували Україну військовою допомогою – Пристайко

США не намагалися шантажем змусити Київ розпочати розслідування щодо компанії Burisma, заявив Вадим Пристайко.

США не шантажували Україну військовою допомогою – Пристайко

З боку керівництва США не звучав ультиматум про те, що американці не нададуть Україні допомогу в $250 млн, якщо Київ не співпрацюватиме з особистим адвокатом президента США Рудольфом Джуліані.

Про те, що ніхто не намагався змусити Київ розпочати розслідування щодо компанії Burisma, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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– Я був присутній на усіх зустрічах і розмовах, – підкреслив він.

Як повідомлялося, Пентагон зобов’язали надати документи, які пов’язані із затриманням військової допомоги Україні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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