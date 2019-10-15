Туреччина не збирається відмовлятися від проведення військової операції в Сирії через санкції, які ввели США.

Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп заявив, що країна не дозволить створити коридор для терористів прямо біля кордонів.

Тому Туреччина має намір продовжувати військову операцію в Сирії навіть після введення американських санкцій.

– Вони думають, що можуть керувати міжнародною політикою шляхом введення санкцій, але вони не праві, – сказав Шентоп.

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За його словами, обмеження з боку США не стали сюрпризом для Туреччини, оскільки раніше велося відповідне обговорення.

Нагадаємо, через військову операцію в Сирії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ухвалило рішення про введення санкцій проти Туреччини.