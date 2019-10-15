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Санкції не зупинять військову операцію у Сирії – спікер парламенту Туреччини

Туреччина не збирається відмовлятися від проведення військової операції в Сирії через санкції, які ввели США.

Сирія

Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп заявив, що країна не дозволить створити коридор для терористів прямо біля кордонів.

Тому Туреччина має намір продовжувати військову операцію в Сирії навіть після введення американських санкцій.

– Вони думають, що можуть керувати міжнародною політикою шляхом введення санкцій, але вони не праві, – сказав Шентоп.

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За його словами, обмеження з боку США не стали сюрпризом для Туреччини, оскільки раніше велося відповідне обговорення.

Нагадаємо, через військову операцію в Сирії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ухвалило рішення про введення санкцій проти Туреччини.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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