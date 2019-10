Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти двох міністерств і трьох чиновників уряду Туреччини через військову операцію в Сирії.

– Сполучені Штати покладають відповідальність на уряд Туреччини за ескалацію насильства з боку турецьких сил, за те, що піддають небезпеці ні в чому не винних цивільних осіб і дестабілізують ситуацію в регіоні, – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Санкції поширюються на уряд Туреччини, Міністерство національної оборони, Міністерство енергетики та природних ресурсів, а також на міністра національної оборони Хулуса Акара, міністра енергетики та природних ресурсів Фатіха Донмеза та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019