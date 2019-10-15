Влада США ввела санкції проти двох міністерств і трьох високопоставлених чиновників уряду Туреччини у відповідь на військову операцію в Сирії.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти двох міністерств і трьох чиновників уряду Туреччини через військову операцію в Сирії.

– Сполучені Штати покладають відповідальність на уряд Туреччини за ескалацію насильства з боку турецьких сил, за те, що піддають небезпеці ні в чому не винних цивільних осіб і дестабілізують ситуацію в регіоні, – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

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Санкції поширюються на уряд Туреччини, Міністерство національної оборони, Міністерство енергетики та природних ресурсів, а також на міністра національної оборони Хулуса Акара, міністра енергетики та природних ресурсів Фатіха Донмеза та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу.

– Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти небезпечним і деструктивним шляхом, – заявив президент США Дональд Трамп.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.

Джерело: OFAC