PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Військова операція в Сирії: США ввели санкції проти Туреччини

Влада США ввела санкції проти двох міністерств і трьох високопоставлених чиновників уряду Туреччини у відповідь на військову операцію в Сирії.

Військова операція в Сирії: США ввели санкції проти Туреччини

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти двох міністерств і трьох чиновників уряду Туреччини через військову операцію в Сирії.

– Сполучені Штати покладають відповідальність на уряд Туреччини за ескалацію насильства з боку турецьких сил, за те, що піддають небезпеці ні в чому не винних цивільних осіб і дестабілізують ситуацію в регіоні, – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Читайте: 130 тис. сирійців стали біженцями через військову операцію – ООН

Санкції поширюються на уряд Туреччини, Міністерство національної оборони, Міністерство енергетики та природних ресурсів, а також на міністра національної оборони Хулуса Акара, міністра енергетики та природних ресурсів Фатіха Донмеза та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу.

– Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти небезпечним і деструктивним шляхом, – заявив президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.

Джерело: OFAC

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Планували виступити в ООН: США не видали візи російським дипломатам
Планували виступити в ООН: США не видали візи російським дипломатам
Євросоюз продовжив санкції проти Росії через отруєння в Солсбері
Євросоюз продовжив санкції проти Росії через отруєння в Солсбері
Туреччина може відкрити кордон з ЄС для сирійських біженців
Туреччина може відкрити кордон з ЄС для сирійських біженців
Ердоган не збирається зупиняти військову операцію у Сирії – реакція світу
Ердоган не збирається зупиняти військову операцію у Сирії – реакція світу
Туреччина заявила про захоплення міста у Сирії – реакція ПАРЄ та протести у Парижі
Туреччина заявила про захоплення міста у Сирії – реакція ПАРЄ та протести у Парижі
Єнс Столтенберг
Військова операція Туреччини у Сирії: з’явилася реакція НАТО
Можна почати з $20. Як придбати акції Google чи Facebook і заробити статок
Можна почати з $20. Як придбати акції Google чи Facebook і заробити статок
Війська Туреччини продовжують пробивати коридор вглиб Сирії
Війська Туреччини продовжують пробивати коридор вглиб Сирії
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка