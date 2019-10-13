PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

130 тис. сирійців стали біженцями через військову операцію – ООН

На північному сході Сирії понад 130 тис. осіб були змушені залишити місця свого проживання через наступ турецьких військ.

130 тис. сирійців стали біженцями через військову операцію – ООН

В Організації Об’єднаних Націй повідомили, що понад 130 тис. сирійців стали біженцями. Більшість з них жили в сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн, який напередодні захопила турецька армія.

Загалом у результаті військового конфлікту у Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб.

Читайте: Туреччина може відкрити кордон з ЄС для сирійських біженців

Крім того, в регіоні дуже погана ситуація з поставками чистої води. Державні та приватні лікарні в регіоні закрили ще 11 жовтня.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Чорне море увійшов есмінець ВМС США Портер
У Чорне море увійшов есмінець ВМС США Портер
Людина проти стихії: в Одесі відбувся другий чемпіонат України з серфінгу
Людина проти стихії: в Одесі відбувся другий чемпіонат України з серфінгу
130 тис. сирійців стали біженцями через військову операцію – ООН
130 тис. сирійців стали біженцями через військову операцію – ООН
ворожіння на покров
Як ворожити на Покрову 2019
Ердоган зустрівся з кримськими “депутатами”: Україна направила ноту протесту
Ердоган зустрівся з кримськими “депутатами”: Україна направила ноту протесту
Володимир Бородянський
Є закон – треба виконувати: Бородянський про мовне питання
Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.10.2019)
ОБСЄ
В ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил – ОБСЄ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка