На північному сході Сирії понад 130 тис. осіб були змушені залишити місця свого проживання через наступ турецьких військ.

В Організації Об’єднаних Націй повідомили, що понад 130 тис. сирійців стали біженцями. Більшість з них жили в сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн, який напередодні захопила турецька армія.

Загалом у результаті військового конфлікту у Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб.

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Крім того, в регіоні дуже погана ситуація з поставками чистої води. Державні та приватні лікарні в регіоні закрили ще 11 жовтня.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.