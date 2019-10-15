З художньої галереї в Сан-Франциско за півхвилини викрали картину Сальвадора Далі Палаючий жираф.

За 32 секунди чоловік у блакитній футболці і кепці зайшов в художню галерею Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско і забрав з мольберта гравюру Далі.

У цей момент в галереї відбувалася виставка творів іспанських сюрреалістів і Палаючий жираф був виставлений у вітрині для привернення уваги.

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Далі створив цю картину в 1966-1967 роках під впливом творчості Пабло Пікассо.

SURREAL HEIST: Brazen thief steals Salvador Dali etching valued at $20,000 from San Francisco art gallery. https://t.co/j78WyTxjqt pic.twitter.com/b3ug4zhTLM — ABC News (@ABC) 15 жовтня 2019 р.

У злочинця був співучасник, який відволікав співробітника виставки, поки злодій забирав картину вартістю $20 тис.

Картина повинна була кріпитися до мольберта карабіном і тросом, проте вони теж зникли.

Нагадаємо, будинок екс-футболіста Ліверпуля Даніеля Старріджа пограбували в Лос-Анджелесі та викрали його улюблену собаку.

Джерело: ABC7