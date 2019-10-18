Помер генеральний директор американської компанії Oracle Марк Херд. Що про нього відомо – далі у матеріалі.

Марк Херд, який був генеральним директором американської компанії Oracle, помер на 63 році життя.

У вересні він взяв відпустку через проблеми зі здоров’ям. Він помер у п’ятницю, 18 жовтня.

Довідка. Херд народився у 1957 році у Нью-Йорку. Він закінчив техаський університет Бейлор за фахом управління торгово-промисловою діяльністю. Після цього він спробував піти у великий теніс.

У 1980 році він почав кар’єру у корпорації NCR Corporation з посади менеджера з продажу. Пізніше Херд очолив дочірню компанію Teradata.

У компанії він пропрацював 25 років і досяг там значних результатів. Він довів у 2004 році виторг і чистий прибуток компанії до $6 млрд і $290 млн відповідно.

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У 2005 році увійшов до керівництва корпорації Hewlett-Packard (НР) в якості генерального директора (CEO).

У вересні 2006 року був призначений головою ради директорів HP, змінивши на цій посаді Патрісію Дан, яка до нього протягом п’яти років займала цей пост.

У серпні 2010 року покинув всі посади у компанії НР через секс-скандал.

Марк Херд займав пост гендиректора Oracle з 2014 року.

Херд одружений і має двох дочок.

До речі, відома бізнес-леді Алла Вербер померла у віці 61 року.

Фото: MarkVHurd