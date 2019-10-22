США готові до військових дій проти Туреччини у Сирії в разі необхідності, заявив держсекретар США Майк Помпео.

США готові застосувати військову силу проти Туреччини, яка розгорнула наступ на колишніх союзників курдів на півночі Сирії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

За його словами, Вашингтон віддає перевагу миру перед війною, тому проти Туреччини спочатку буде застосований економічний вплив та дипломатичні повноваження.

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– У разі, якщо будуть потрібні військові дії, всі мають знати, що президент Дональд Трамп повністю готовий до цього, – підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, Анкара заявила, що не збирається відмовлятися від проведення військової операції в Сирії через санкції, які ввели США.

Джерело: Держдеп США