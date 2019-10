Туреччина припинить всі операції на півночі Сирії на 120 годин. Це час, за який курдські сили повинні покинути район, у якому Туреччина хоче зробити так звану зону безпеки. США сприятимуть їх “впорядкованому виводу”.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс.

Пенс додав, що переговори тривали понад 5 годин.

Сам Трамп уже прокоментував цю домовленість, заявивши, що вона врятувала “мільйони життів”.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019