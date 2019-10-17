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Факти / Світ

Туреччина на 120 годин припинила всі операції в Сирії

Туреччина погодилась на пропозицію США призупинити операцію на півночі Сирії.

Туреччина на 120 годин припинила всі операції в Сирії

Туреччина припинить всі операції на півночі Сирії на 120 годин. Це час, за який курдські сили повинні покинути район, у якому Туреччина хоче зробити так звану зону безпеки. США сприятимуть їх “впорядкованому виводу”.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс.

– Я щойно говорив з президентом (США Дональдом, — Ред.) Трампом. І знаю, що президент дуже вдячний за готовність президента Ердогана зробити крок назустріч і запровадити цей режим припинення вогню, й дати можливість мирного вирішення цього конфлікту, — сказав він.

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Пенс додав, що переговори тривали понад 5 годин.

Сам Трамп уже прокоментував цю домовленість, заявивши, що вона врятувала “мільйони життів”.

До речі, Туреччина не збирається відмовлятися від проведення військової операції в Сирії через санкції, які ввели США.

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