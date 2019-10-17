Туреччина погодилась на пропозицію США призупинити операцію на півночі Сирії.
Туреччина припинить всі операції на півночі Сирії на 120 годин. Це час, за який курдські сили повинні покинути район, у якому Туреччина хоче зробити так звану зону безпеки. США сприятимуть їх “впорядкованому виводу”.
Про це заявив віце-президент США Майк Пенс.
– Я щойно говорив з президентом (США Дональдом, — Ред.) Трампом. І знаю, що президент дуже вдячний за готовність президента Ердогана зробити крок назустріч і запровадити цей режим припинення вогню, й дати можливість мирного вирішення цього конфлікту, — сказав він.
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Пенс додав, що переговори тривали понад 5 годин.
Сам Трамп уже прокоментував цю домовленість, заявивши, що вона врятувала “мільйони життів”.
Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019
До речі, Туреччина не збирається відмовлятися від проведення військової операції в Сирії через санкції, які ввели США.