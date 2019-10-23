PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Операція Туреччини в Сирії: про що домовилися Ердоган та Путін

Туреччина припиняє військову операцію на півночі Сирії, про що в Сочі домовилися Реджеп Ердоган та Володимир Путін.

Ердоган Путін

Президенти Туреччини і РФ – Реджеп Ердоган та Володимир Путін – на переговорах в Сочі домовилися про припинення турецької військової операції в Сирії.

– Вона припиняється. Все буде залежати від того, наскільки будуть виконуватися домовленості, зокрема щодо відведення сил і засобів курдських підрозділів, – повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

За його словами, лідери підписали меморандум про взаєморозуміння.

Читайте: 130 тис. сирійців стали біженцями через військову операцію – ООН

Згідно з документом, 23 жовтня о 12.00 РФ візьме участь у виведенні курдських загонів народної самооборони (YPG) на 30 км від турецько-сирійського кордону. Цей процес буде завершено протягом 150 годин, після чого Туреччина та Росія почнуть спільне патрулювання на території глибиною 10 км від кордону на захід та схід від району проведення операції.

Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина погодилась на пропозицію США призупинити операцію на півночі Сирії на 120 годин.

Фото: Кремль

Джерело: Интерфакс

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Імпічмент Трампу. Що сказав на допиті представник США в Україні Вільям Тейлор
Імпічмент Трампу. Що сказав на допиті представник США в Україні Вільям Тейлор
Тренажери, операційна та золотий унітаз: що є в літаках президентів Франції, РФ та США
Тренажери, операційна та золотий унітаз: що є в літаках президентів Франції, РФ та США
Думку про корумповану Україну Трампу нав’язав Путін – WP
Думку про корумповану Україну Трампу нав’язав Путін – WP
США готові застосувати війська проти Туреччини – Помпео
США готові застосувати війська проти Туреччини – Помпео
Новий фронт на Близькому Сході: як Путін використовує турецьке вторгнення у Сирію
Новий фронт на Близькому Сході: як Путін використовує турецьке вторгнення у Сирію
Меркель обговорила з Путіним нормандський саміт і транзит газу
Меркель обговорила з Путіним нормандський саміт і транзит газу
Ердоган пригрозив продовженням воєнної операції в Сирії
Ердоган пригрозив продовженням воєнної операції в Сирії
Туреччина на 120 годин припинила всі операції в Сирії
Туреччина на 120 годин припинила всі операції в Сирії
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка