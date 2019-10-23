Туреччина припиняє військову операцію на півночі Сирії, про що в Сочі домовилися Реджеп Ердоган та Володимир Путін.

Президенти Туреччини і РФ – Реджеп Ердоган та Володимир Путін – на переговорах в Сочі домовилися про припинення турецької військової операції в Сирії.

– Вона припиняється. Все буде залежати від того, наскільки будуть виконуватися домовленості, зокрема щодо відведення сил і засобів курдських підрозділів, – повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

За його словами, лідери підписали меморандум про взаєморозуміння.

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Згідно з документом, 23 жовтня о 12.00 РФ візьме участь у виведенні курдських загонів народної самооборони (YPG) на 30 км від турецько-сирійського кордону. Цей процес буде завершено протягом 150 годин, після чого Туреччина та Росія почнуть спільне патрулювання на території глибиною 10 км від кордону на захід та схід від району проведення операції.

Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина погодилась на пропозицію США призупинити операцію на півночі Сирії на 120 годин.

Фото: Кремль