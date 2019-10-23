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Протестувальники перемогли: у Гонконзі відкликали законопроект про екстрадицію

Влада Гонконгу офіційно відкликала законопроект про екстрадицію.

Протести у Гонконзі

Міністр з питань безпеки місцевої адміністрації Джон Лі заявив, що влада Гонконгу остаточно відкликала законопроект про екстрадицію людей в Китай.

Рішення ухвалено на тлі масових протестів місцевих жителів, які місцями переростали у вуличні бої з поліцією.

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Нагадаємо, Гонконг сколихнули акції протесту через проект закону, який передбачає можливість екстрадиції підозрюваних та ув’язнених в Китай.

4 вересня уряд Гонконгу ухвалив рішення про відкликання законопроекту про екстрадицію. Однак учасники акцій назвали низку своїх вимог, зокрема випустити заарештованих за протести громадян та створити систему загальних виборів.

Джерело: AP

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