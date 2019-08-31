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Протести у Гонконзі: мітингувальникам показали фільм про Революцію гідності

Протестувальники у Гонконзі влаштували перегляд фільму Зима у вогні: Боротьба України за свободу.

Протести у Гонконзі

Ввечері 29 серпня під час протестів у Гонконзі, у багатьох районах відбувся показ фільму Зима у вогні: Боротьба України за свободу, який розповідає про Революцію гідності.

Його організували учасники протестів.

Читайте: Протести у Гонконзі: на акцію вийшли 1,7 млн осіб

За словами організаторів, фільм могли побачити усі охочі, відвідавши площадки, які встановили по всьому Гонконгу.

Учасників акції надихнуло те, як українці боролися за свою свободу під час Революції гідності.

До слова, 26 серпня правоохоронці вперше застосували зброю проти протестувальників у Гонконзі.

Джерело: Dimsum Daily

Фото: Alex Vitauskas

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