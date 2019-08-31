Протестувальники у Гонконзі влаштували перегляд фільму Зима у вогні: Боротьба України за свободу.
Ввечері 29 серпня під час протестів у Гонконзі, у багатьох районах відбувся показ фільму Зима у вогні: Боротьба України за свободу, який розповідає про Революцію гідності.
Його організували учасники протестів.
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За словами організаторів, фільм могли побачити усі охочі, відвідавши площадки, які встановили по всьому Гонконгу.
Учасників акції надихнуло те, як українці боролися за свою свободу під час Революції гідності.
До слова, 26 серпня правоохоронці вперше застосували зброю проти протестувальників у Гонконзі.
Джерело: Dimsum Daily
Фото: Alex Vitauskas
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