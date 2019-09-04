Уряд Гонконгу ухвалив рішення про відкликання законопроекту про екстрадицію.

Глава уряду Гонконгу Керрі Лем заявила, що проект закону, який передбачає можливість екстрадиції підозрюваних та ув’язнених в Китай, відкликали.

Рішення було ухвалено після наради з чиновниками, проте точну причину відкликання наразі не називають.

Проте у протестувальників все ще залишається низка вимог до влади регіону.

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Вони вважають, що необхідно:

випустити заарештованих за протести громадян;

не застосовувати термін масові заворушення до акції протесту 12 червня;

створити систему загальних виборів у Гонконзі;

розслідувати дії поліції щодо учасників протесту.

До слова, учасникам протестів у Гонконзі показали фільм Зима у вогні: Боротьба України за свободу, який розповідає про Революцію Гідності.

Джерело: South China Morning Post