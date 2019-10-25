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Факти / Світ

Німеччина відмовилася зняти санкції з Росії

Парламент Німеччини відмовився підтримати пропозицію опозиції щодо скасування санкцій проти Росії, щоб послабити напруженість з країною.

парламент німеччини

Ліва партія і партія Альтернатива для Німеччини вимагали зняти санкції з Росії, мотивуючи це їхньою неефективністю.

Вони запропонували на розгляд парламенту два проекти.

Ліва партія у документі Ослаблення напруженості з Росією – ні продовженню санкцій проти Росії закликала німецький уряд провести роботу з ЄС для зняття економічних санкцій проти Росії, оскільки вони є неефективними і швидше викликають проблеми, ніж вирішують їх.

Читайте: До виконання Мінських угод: Словаччина за продовження санкцій проти РФ

Партія Альтернатива для Німеччини у проекті За нову політику щодо Росії – співпраця замість конфронтації вимагали розширення економічної співпраці Німеччини та Росії , а в майбутньому – поступового ослаблення візового режиму між країнами.

Крім того, депутати політичної сили хотіли повернути РФ у міжнародні формати діалогу, з яких її виключили після анексії Криму і початку війни на Донбасі.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти РФ.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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