Парламент Німеччини відмовився підтримати пропозицію опозиції щодо скасування санкцій проти Росії, щоб послабити напруженість з країною.
Ліва партія і партія Альтернатива для Німеччини вимагали зняти санкції з Росії, мотивуючи це їхньою неефективністю.
Вони запропонували на розгляд парламенту два проекти.
Ліва партія у документі Ослаблення напруженості з Росією – ні продовженню санкцій проти Росії закликала німецький уряд провести роботу з ЄС для зняття економічних санкцій проти Росії, оскільки вони є неефективними і швидше викликають проблеми, ніж вирішують їх.
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Партія Альтернатива для Німеччини у проекті За нову політику щодо Росії – співпраця замість конфронтації вимагали розширення економічної співпраці Німеччини та Росії , а в майбутньому – поступового ослаблення візового режиму між країнами.
Крім того, депутати політичної сили хотіли повернути РФ у міжнародні формати діалогу, з яких її виключили після анексії Криму і початку війни на Донбасі.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти РФ.