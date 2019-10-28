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Факти / Світ

Працював на розвідку РФ: у Польщі затримали шпигуна

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина Польщі, який працював на російську розвідку.

Польща

Суд у Польщі 26 жовтня заарештував імовірного російського шпигуна Петра С. на три місяці.

Місцева прокуратура зібрала докази про його співпрацю з російською розвідкою.

Вдома у нього знайшли нелегальну вогнепальну зброю та боєприпаси, а також електронні носії та документи.

ЧитайтеПрацював на РФ: у Литві засудили шпигуна

Чоловік був співробітником Агентства військової власності.

Факти ICTV розповідали про те, що МЗС Швеції запідозрило російського дипломата у шпигунстві.

Джерело: Polskie Radio

Фото: Dreamstime

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