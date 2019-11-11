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У День холостяка Alibaba продала товарів на $23 млрд за 9 годин

День холостяка в Китаї є аналогом американської Чорної п’ятниці і характеризується величезною кількістю акцій і розпродажів. Сьогодні, 11 листопада, найбільший інтернет-магазин Alibaba продав товарів на $23 млрд і встановив рекорд.

Alibaba

Продажі на Alibaba у День холостяка, який відзначається в Китаї 11 листопада, б’ють всі рекорди. Інтернет-магазин продав товарів на $23 млрд за дев’ять годин після початку розпродажу.

За першу годину компанія заробила $12 млрд, що більше на $2 млрд, ніж минулого року.

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До слова, магазин отримав $1 млрд прибутку за 1 хвилину і 8 секунд.

В Alibaba прогнозують, що у 2019 році участь у розпродажах до Дня холостяка візьмуть 500 млн осіб.

До слова, AliExpress запустив розпродаж 11.11, який приурочений до Дня холостяка. Акція вже стартувала і триватиме до 13 листопада.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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