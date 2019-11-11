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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Платежі на AliExpress заблокували роботу ПриватБанку

У системі ПриватБанку стався масштабний збій через розпродаж на AliExpress. Клієнти скаржаться на проблеми у роботі інтернет-додатку, терміналів самообслуговування та банкоматів.

Платежі на AliExpress заблокували роботу ПриватБанку

У ПриватБанку підтвердили наявність проблем у роботі процесингового центру, але точного часу їх вирішення назвати не змогли.

– Сьогодні зафіксовано дуже велику чергу платежів у зв’язку з Днем холостяка, який влаштовує Aliexpress, – так у фінустанові прокоментували проблеми.

Зокрема, наголошують, що за годину банк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи.

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Через це сформувалася черга платежів.

Нагадаємо, до Дня холостяка, який відзначають в Китаї, на AliExpress розпочався грандіозний розпродаж зі знижками до 90%. Акція триватиме до 13 листопада.

Джерело: Громадське

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