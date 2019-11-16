Президент США Дональд Трамп підколов екс-очільника країни Барака Обаму через розміри допомоги Україні.

Президент США Дональд Трамп продемонстрував, як багато він зробив для України, у порівнянні з попереднім лідером країни Бараком Обамою.

Порівняння з’явилося на офіційній сторінці Білого дому в Instagram.

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Згідно з інфографікою, Обама надав Україні тільки подушки і ковдри, а Трамп – $400 млн на військову допомогу.

Варто додати, що у США йде передвиборча боротьба між республіканцями і демократами. Трамп – республіканець, а Обама – демократ.

Раніше Факти ICTV писали, що Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.

Джерело: whitehouse