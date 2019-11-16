PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Не подушки, а $400 млн: Трамп дорікнув Обамі через Україну

Президент США Дональд Трамп підколов екс-очільника країни Барака Обаму через розміри допомоги Україні.

Не подушки, а $400 млн: Трамп дорікнув Обамі через Україну

Президент США Дональд Трамп продемонстрував, як багато він зробив для України, у порівнянні з попереднім лідером країни Бараком Обамою.

Порівняння з’явилося на офіційній сторінці Білого дому в Instagram.

Читайте: Скрізь усе погано: Трамп про виступ Йованович на слуханнях щодо імпічменту

Згідно з інфографікою, Обама надав Україні тільки подушки і ковдри, а Трамп – $400 млн на військову допомогу.

Варто додати, що у США йде передвиборча боротьба між республіканцями і демократами. Трамп – республіканець, а Обама – демократ.

Раніше Факти ICTV писали, що Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.

Джерело: whitehouse

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скрізь усе погано: Трамп про виступ Йованович на слуханнях щодо імпічменту
Скрізь усе погано: Трамп про виступ Йованович на слуханнях щодо імпічменту
Слухання щодо імпічменту: Йованович назвала вигадкою список недоторканних
Слухання щодо імпічменту: Йованович назвала вигадкою список недоторканних
Білий дім оприлюднив стенограму дзвінка Трампа та Зеленського
Білий дім оприлюднив стенограму дзвінка Трампа та Зеленського
Apple нагріли на $6 млн. У США китайці обмінювали підроблені iPhone на справжні
Apple нагріли на $6 млн. У США китайці обмінювали підроблені iPhone на справжні
морози у США
Скасовані авіарейси, четверо загиблих: 20-градусні морози у США
Трамп назвав нову дату публікації розмови із Зеленським
Трамп назвав нову дату публікації розмови із Зеленським
Уильям Тейлор
Скажена ідея: Тейлор про затримку Трампом військової допомоги Україні
Дональд Трамп
Імпічмент Трампа: у США почалися публічні слухання
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка