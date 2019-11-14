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Факти / Україна

Україна може вийти з Мінських угод – Пристайко назвав умови

Після зустрічі нормандської четвірки Україна думатиме про те, що робити далі. Одним з варіантів є вихід з Мінських угод.

Україна може вийти з Мінських угод – Пристайко назвав умови

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес реалізації Мінських угод не може йти нескінченно.

Якщо спостерігатиметься ситуація, коли реалізація зазначених угод не просуватиметься, Україна може вийти з них.

– Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ – не самоцінність. Самоцінність – наше виживання як нації, – сказав Пристайко.

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Міністр також розповів, що попередню дату зустрічі нормандської четвірки вже узгодили, але від неї не варто очікувати прориву.

Україна сподівається, що відбудеться розмова по суті, за результатами якої схвалять комюніке.

Якщо ж зустріч не дасть результату, то Київ думатиме про наступні кроки, одним з яких може стати вихід з Мінських угод.

До слова, у НАТО сподіваються, що найближчим часом Росія почне виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод.

Джерело: ВВС Україна

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