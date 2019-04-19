Кандидат у президенти України Петро Порошенко відмовився залишати студію Суспільного після повідомлення про замінування телеканалу.

Кандидат у президенти України Петро Порошенко вирішив не залишати прямий ефір дебатів на Суспільному після повідомлення про замінування телеканалу.

Спочатку модератор дебатів повідомила, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Вона додала, що у присутніх є можливість покинути студію. Однак всі залишилися на своїх місцях, зокрема Петро Порошенко.

– Редакторська група просить мене повідомити, що теракт, про який я говорила, був пов’язаний з дзвінком на лінію 102, і це могло бути замахом на президента, – пізніше уточнила ведуча.

Анонімний дзвінок про нібито мінування Суспільного СБУ зафіксувала з території Росії.

СБУ зафіксувала анонімний дзвінок про нібито мінування Суспільного. Ми не виключаємо, що він адійшов з території РФ, – повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Вона додала, що протягом дня з РФ надходили дзвінки про нібито мінування Олімпійського.



У свою чергу, в столичному ГУ Нацполіціі повідомили, що не мають інформації щодо цього дзвінка.

Нагадаємо, у команді Володимира Зеленського дали зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати на Суспільному.