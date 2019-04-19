PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Замах на Порошенка: телефонний терорист “замінував” Суспільне

Кандидат у президенти України Петро Порошенко відмовився залишати студію Суспільного після повідомлення про замінування телеканалу.

Замах на Порошенка: телефонний терорист “замінував” Суспільне

Кандидат у президенти України Петро Порошенко вирішив не залишати прямий ефір дебатів на Суспільному після повідомлення про замінування телеканалу.

Спочатку модератор дебатів повідомила, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Вона додала, що у присутніх є можливість покинути студію. Однак всі залишилися на своїх місцях, зокрема Петро Порошенко.

– Редакторська група просить мене повідомити, що теракт, про який я говорила, був пов’язаний з дзвінком на лінію 102, і це могло бути замахом на президента, – пізніше уточнила ведуча.

Анонімний дзвінок про нібито мінування Суспільного СБУ зафіксувала з території Росії.

СБУ зафіксувала анонімний дзвінок про нібито мінування Суспільного. Ми не виключаємо, що він адійшов з території РФ, – повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Вона додала, що протягом дня з РФ надходили дзвінки про нібито мінування Олімпійського.

У свою чергу, в столичному ГУ Нацполіціі повідомили, що не мають інформації щодо цього дзвінка.

Нагадаємо, у команді Володимира Зеленського дали зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати на Суспільному.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Це не повстанці! Порошенко про заяву Зеленського щодо “ЛДНР”
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
На одній сцені і на колінах: як пройшли дебати на Олімпійському
Дебати на НСК Олімпійський: ми не почули головного
Кіт в мішку, відрубані руки і гімн – ключове з дебатів на НСК Олімпійський
Дебати на Суспільному – прямий ефір онлайн
Скільки людей прийшло на дебати Порошенко – Зеленський на стадіоні
Хто переміг у дебатах на Олімпійському – думка трибун
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка